США вышли на третье место по числу заболевших коронавирусом

США вышли на третье место по числу заболевших коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
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Соединенные Штаты вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу зарегистрированных случаев коронавируса СOVID-19, пишет в воскресенье, 22 марта, РИА Новости. Количество больных в стране по данным американского Университета Джонса Хопкинса достигло 25,5 тысяч, более 300 человек умерло.

В Китае подтверждено более 81 тысячи случаев коронавируса, в Италии — более 53 тысяч. В Испании случаев коронавируса на 100 меньше, чем в США, однако скончалось значительно больше пациентов — более 1,3 тысячи, отмечает агентство.

В России, по данным на субботу, 21 марта, 306 заболевших коронавирусом. В Калининградской области подтверждено 7 случаев заболевания, одна пациентка выписана.


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