Власти Москвы не намерены закрывать метро из-за коронавируса

Власти Москвы не намерены закрывать метро из-за коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Власти Москвы не планируют закрывать метро из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1», пишет РИА Новости.

«Метро технологически устроено так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если мы остановим метро, то потом полгода будем его восстанавливать. Поэтому при любой ситуации метро будет работать», — цитирует Собянина агентство.

По данным РИА Новостей, в Москве зарегистрировано 137 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек выздоровели. В городе запрещено проведение досуговых мероприятий с участием более 50 человек в закрытых помещениях и любых мероприятий на открытом воздухе. Средние учебные заведения и спортшколы закрыты на каникулы до 12 апреля.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (12)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter