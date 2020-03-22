Власти Москвы не намерены закрывать метро из-за коронавируса

Власти Москвы не планируют закрывать метро из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1», пишет РИА Новости.



«Метро технологически устроено так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если мы остановим метро, то потом полгода будем его восстанавливать. Поэтому при любой ситуации метро будет работать», — цитирует Собянина агентство.

По данным РИА Новостей, в Москве зарегистрировано 137 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек выздоровели. В городе запрещено проведение досуговых мероприятий с участием более 50 человек в закрытых помещениях и любых мероприятий на открытом воздухе. Средние учебные заведения и спортшколы закрыты на каникулы до 12 апреля.