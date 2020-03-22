Ученые установили средний инкубационный период коронавируса

Ученые установили средний инкубационный период коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Средний инкубационный период коронавируса составляет 5,1 дня. У 97,5 % заболевших симптомы заболевания проявляются в течение 11,5 дней после заражения. К такому выводу пришли исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге, сообщает Роспотребнадзор.

Полученные данные, отмечают в ведомстве, позволяют говорить о том, что 14-дневный карантин является разумной мерой предосторожности. «На каждые 10 000 человек, помещенных в 14-дневный карантин, приходится всего лишь около 101 человек, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания», — цитируют результаты исследования в Роспотребнадзоре.

Новая оценка медианного инкубационного периода коронавируса аналогична более ранним оценкам, полученным на основе меньшего количества случаев заражения.


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