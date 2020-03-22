Число находящихся под меднаблюдением в регионе за сутки увеличилось на 200 человек

За сутки на коронавирус в Калининградской области проверили еще 171 человека. Общее число проверок в регионе достигло 1856 человек. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщает региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.



Под медицинским наблюдением находятся 916 человек (по данным на субботу, 21 марта, под меднаблюдением находилось 712 человек), в том числе 15 — в специальном учреждении «Паруса надежды».

Всего в регионе выявлено 7 случаев заболевания (два новых случая выявлено в субботу), один человек выздоровел.