Власти Италии приняли решение остановить все производство, кроме первостепенного

Власти Италии приняли решение остановить все производство, кроме первостепенного
Денис Туголуков / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий в стране, кроме выпускающих товары первой необходимости. Об этом в воскресенье, 22 марта, пишет «Коммерсант». Ограничения вводятся в рамках борьбы с пандемией коронавируса до 3 апреля.

"Мы приняли решение закрыть все не жизненно важные производства во всей Италии. Речь идет обо всей не принципиально важной продукции и обо всех услугах, без которых можно обойтись",— цитирует Конте издание.

О конкретных отраслях или предприятиях, которые будут закрыты, чиновник не рассказал, отметив, что список предприятий, которые продолжат работу, уже составлен, а супермаркеты, продуктовые магазины и аптеки не будут закрыты.

По последним данным, в Италии выявлено 53 578 случаев заражения коронавирусом, 4825 человек умерли.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (10)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter