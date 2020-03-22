Власти Италии приняли решение остановить все производство, кроме первостепенного

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий в стране, кроме выпускающих товары первой необходимости. Об этом в воскресенье, 22 марта, пишет «Коммерсант». Ограничения вводятся в рамках борьбы с пандемией коронавируса до 3 апреля.



"Мы приняли решение закрыть все не жизненно важные производства во всей Италии. Речь идет обо всей не принципиально важной продукции и обо всех услугах, без которых можно обойтись",— цитирует Конте издание.

О конкретных отраслях или предприятиях, которые будут закрыты, чиновник не рассказал, отметив, что список предприятий, которые продолжат работу, уже составлен, а супермаркеты, продуктовые магазины и аптеки не будут закрыты.

По последним данным, в Италии выявлено 53 578 случаев заражения коронавирусом, 4825 человек умерли.