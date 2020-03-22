РИА Новости: в России могут ужесточить карантинные меры по коронавирусу (обновлено)

РИА Новости: в России могут ужесточить карантинные меры по коронавирусу (обновлено)
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Сообщение о возможном ужесточении карантина опровергли в ИКЦ
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Власти могут ужесточить карантинные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции в России, сообщает в воскресенье, 22 марта, РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.

«Скорость распространения инфекции в России математически соответствует ситуации в таких странах, как Испания, Германия, Франция, Великобритания. Это прирост от 27% до 33% ежедневно при сопоставимом количестве заболевших. Для выхода России на траекторию стран, относительно успешно сдерживающих распространение инфекции, таких как Сингапур, Япония, Южная Корея, требуется предпринять решительные меры по карантину, выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции», — цитирует собеседника агентство.

По его словам, власти продолжают анализировать информацию о карантинных мерах в других странах и на основе этих данных могут принять решение о дополнительных мерах, направленных на сдерживание коронавируса в России.

Дополнено: позже РИА Новости сообщили, что информацию о том, что российские власти склоняются к введению в стране мер по ужесточению карантина в связи с коронавирусом, опровергли в информационно-коммуникационном центре.



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