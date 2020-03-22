От −5 до +16 градусов: прогноз погоды на рабочую неделю

На рабочей неделе в Калининградской области ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем в первую половину недели не поднимется выше 7 градусов, ночью прогнозируются заморозки до −3 градусов. С четверга в регионе начнет теплеть — дневная температура поднимется до 15 градусов. Атмосферное давление будет повышенным на протяжении всей недели. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.



По данным прогноза погоды на «Новом Калининграде», во вторник ночью температура воздуха в областном центре может опуститься до −5,3 градусов. Днем в субботу столбик термометра наоборот поднимется до 16,5 градусов. Опасных метеоявлений на неделе не прогнозируется.