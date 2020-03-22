В Польше от коронавируса умерла 37-летняя воспитательница детского сада

В Польше от коронавируса умерла 37-летняя воспитательница детского сада
Виталий Невар / Новый Калининград
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Шестым человеком, скончавшимся от коронавируса в Польше, стала 37-летняя воспитательница детского сада, поступившая в больницу Познани, сообщает Gazeta.pl (ранее сообщалось, что женщине 27 лет). 100 человек, включая детей из ее окружения, изолированы на 14 дней. Всего в стране по состоянию на воскресенье, 22 марта, зафиксировано 563 случая заражения коронавирусной инфекцией, семь человек скончались.

«Согласно диагнозу врачей, причиной смерти 37-летнего пациента из Познани, который умер сегодня, была коронавирусная инфекция и заболевания, которые последовали вслед за инфекцией. У пациента было тяжелое состояние и другие сопутствующие заболевания», — цитирует издание сообщение министерства здравоохранения республики.

Женщина поступила в медучреждение в «крайне тяжелом состоянии» и, несмотря на процедуры интенсивной терапии, «критическое состояние сохранялось». До перевода в Познань пациентка находилась в больнице в Волице, куда она обратилась с пневмонией 15 марта. Пациентка контактировала с другими пациентами и персоналом больницы, поэтому около 70 человек также были помещены на карантин, больница в Волице закрыта.


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