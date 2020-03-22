За сутки в России зарегистрирован 61 новый случай коронавируса

За последние сутки в России зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции в 6 регионах, сообщает Роспотребнадзор. Калининградской области среди них нет.
Распределение по регионам:
— Москва — 54 случая,
— Новгородская область — 1 случай,
— Кировская область — 2 случая,
— Архангельская область — 1 случай,
— Брянская область — 1 случай,
— Удмуртская Республика — 2 случая.
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции. Семь из них — в Калининградской области (один человек выписан).
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