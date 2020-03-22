Власти Германии запретили гражданам собираться больше чем по двое

Правительство Германии ужесточило карантинные меры по коронавирусу, запретив гражданам собираться группами больше двух человек, сообщает в воскресенье, 22 марта, ТАСС.
Запрет будет действовать в течение следующих двух недель. Исключение будет сделано только для членов одной семьи и людей, живущих единым домашним хозяйством. Другие исключения касаются общественного транспорта и траурных мероприятий.По последним данным, сейчас в Германии почти 24 тысячи заболевших коронавирусом, 92 пациента скончались.
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