«Белавиа» объявила о приостановке всех авиарейсов из Минска в Калининград

Национальная белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила о приостановке рейсов в Калининград и Санкт-Петербург с 23 марта по 10 апреля в связи с решением Росавиации о временном ограничении на осуществление пассажирских авиаперевозок на территории РФ. Соответствующее заявление авиаперевозчик распространил в воскресенье, 22 марта, на своих страницах в социальных сетях.



В сообщении отмечается, что возврат средств, изменение даты вылета или переоформление маршрута в Москву на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.