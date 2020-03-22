Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется на карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель отправится на карантин после контакта с врачом, у которого был выявлен положительный результат на коронавирус. Об этом со ссылкой на представителя канцлера в воскресенье, 22 марта, сообщает Reuters.



Меркель продолжит работу из дома и в течение следующих нескольких дней пройдет повторные тесты, поскольку с момента контакта прошло слишком мало времени.

В пятницу днем Ангеле Меркель была сделана прививка от пневмококка. Врач, который делал её, впоследствии сдал положительный тест на коронавирус.