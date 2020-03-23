Литва снова продлила действие транзитного коридора для иностранцев

Действие транзитного коридора для иностранцев, которые возвращаются домой автотранспортом через Литву в связи с распространением коронавируса, продлено до 26 марта. Об этом сообщает ТАСС.
Вопрос о продлении срока действия транзитного коридора было принято на внеочередном заседании 22 марта. Как отмечает информагентство, он будет действовать до 00:00 (01:00 мск) 26 марта.По данным на 23 марта, в Литве выявлено 143 случая заражения коронавирусом. С 16 марта на территории республики введён карантин, для иностранцев закрыли въезд в страну. Особый режим будет действовать до 00:00 30 марта.
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