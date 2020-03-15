Delfi: Литва решила ввести карантин с понедельника, а не с субботы

Накануне вечером правительство Литвы приняло решение ввести карантин для того, чтобы остановить распространение коронавируса и закрыть границы с понедельника, 16 марта, а не с субботы, как говорилось ранее. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на кабмин республики.



С введением карантина с ночи на понедельник гражданам Литвы будет запрещено выезжать из страны, за исключением работающих за границей, будет запрещен въезд большинству иностранцев. Закрывается большинство магазинов, за исключением продуктовых. Будут работать аптеки. Закроются все кафе, рестораны и бары: им разрешается только оказывать услугу доставки пищи. Запрещаются все мероприятия как в закрытых помещениях, так и на воздухе.

Сокращено количество пограничных пунктов, через которые можно прибыть в Литву (сообщается, что список оставшихся будет опубликован позднее). Запрет на пересечение границу не будут касаться передвижения товаров (в том числе, если товар перевозит водитель-иностранец). Правительство Литвы решило также запретить посещение заключенных, больных в больницах, за исключением малолетних с разрешения врача, откладываются консультационные приемы в медучреждениях. Откладываются плановые операции.

Как в государственном, так и в частном секторе работникам рекомендуется работать на дому. За невыполнение всех этих обязательств грозит административная и уголовная ответственность.

Отмечается, что в Литве пока выявлены восемь случаев коронавируса, два из них — в субботу.