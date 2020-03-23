Пожилым жителям Москвы и Подмосковья пообещали деньги за самоизоляцию

Пожилым жителям Москвы и Подмосковья пообещали деньги за самоизоляцию
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Пожилым жителям Москвы и Подмосковья пообещали денежную помощь за соблюдение режима самоизоляции. Как сообщает РБК, в обоих регионах людей старше 65 лет, а также тех, у кого есть хронические заболевания, обязали оставаться дома с 26 марта по 14 апреля.

Выходить на улицу таким жителям предлагается только в случае крайней необходимости — в магазин или аптеку. Власти пообещали им разовую выплату.

В Москве она составит 4000 рублей (2000 рублей авансом и столько же после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения). В Московской области материальная помощь установлена в размере 3000 рублей на таких же условиях. Пожилым и хронически больным жителям Москвы и Подмосковья, переведённым на домашний режим, пообещали и другие меры поддержки.


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