Гражданам стран СНГ разрешили возвращаться домой через Россию

Гражданам стран СНГ разрешили возвращаться домой через Россию
Денис Туголуков / Новый Калининград
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Правительство России частично отменило запрет на въезд белорусов и других граждан стран СНГ через воздушные и другие пункты пропуска в случае, если они возвращаются на родину, сообщает в понедельник, 23 марта, «Интерфакс».

Внесены изменения в распоряжение правительства от 16 марта об ограничении въезда для иностранцев из-за коронавируса: теперь это не касается граждан стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии. ФСБ поручено пропускать таких граждан через российскую границу, говорится в распоряжении правительства от 20 марта 2020 года. В документе также говорится, что МИД России должен обеспечить необходимое взаимодействие с диппредставительствами соответствующих государств, а Роспотребнадзор — санитарный контроль.

МВД России поручено в случае необходимости направлять машины ГИБДД, чтобы те сопровождали до границы иностранцев, едущих на автомобилях.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина за принятое российской стороной решение, которое позволяет вернуться на родину через территорию России.

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