Горсовет депутатов Калининграда не стал отменять заседания из-за коронавируса

Городской Совет депутатов Калининграда решил не отменять заседания из-за коронавируса. Об этом свидетельствует его сайт.



На данный момент на сайте опубликованы анонсы заседаний трех комиссий: по бюджету и муниципальной собственности, по местному самоуправлению и социальной политике, по городскому хозяйству. В аппарате горсовета корреспонденту «Нового Калининграда» пояснили, что работу решено не прекращать. Изменения могут коснуться дат заседаний комиссий: рассматривается вариант, чтобы назначить их на один день. На 1 апреля намечено заседание всего горсовета.

С 18 марта из-за угрозы распространения коронавируса в регионе отменены все массовые мероприятия. Областное правительство переведено на дистанционный режим работы.