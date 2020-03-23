Россия ограничивает экспорт круп

Россельхознадзор ввёл временные ограничения на экспорт всех видом круп с 20 марта на 10 дней, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо заместителя руководителя ведомства Юлии Швабаускене территориальным органам.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», — говорится в документе.
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