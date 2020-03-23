Главный психиатр Минздрава посоветовал пережидать коронавирус на дачах

Главный внештатный специалист психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе посоветовал россиянам самоизолироваться от пандемии на дачах, передает «РИА Новости» его слова.



«Я специально вечером ездил по Москве... Во многих жилых домах в окнах свет не горел. И я это сопоставил с тем, что в Подмосковье у нас миллион 200 тысяч дачных участков, и многие, насколько я знаю, рассредоточились туда. Это очень мудрое решение. Потому что чем меньше мы „контачим“, пока мы достоверно не знаем, как это распространяется, лучше всего быть изолированным и слушаться того, что говорят руководители», — отметил Кекелидзе.

Специалист считает, что одновременное заболевание сразу всех жителей не выдержит «ни одна медицина ни в какой стране», однако с поэтапным протеканием болезни у людей справиться можно.

Недавно власти Калининградской области рассказывали, каким образом нужно самоизолироваться после возвращения из поездок за границу. Так, уходить на «домашний карантин» стоит на две недели, а если нет возможности остаться там в одиночестве, то самоизолироваться необходимо всей семье сразу.