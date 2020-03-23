Главный психиатр Минздрава посоветовал пережидать коронавирус на дачах

Главный психиатр Минздрава посоветовал пережидать коронавирус на дачах
Виталий Невар / Новый Калининград
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Главный внештатный специалист психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе посоветовал россиянам самоизолироваться от пандемии на дачах, передает «РИА Новости» его слова.

«Я специально вечером ездил по Москве... Во многих жилых домах в окнах свет не горел. И я это сопоставил с тем, что в Подмосковье у нас миллион 200 тысяч дачных участков, и многие, насколько я знаю, рассредоточились туда. Это очень мудрое решение. Потому что чем меньше мы „контачим“, пока мы достоверно не знаем, как это распространяется, лучше всего быть изолированным и слушаться того, что говорят руководители», — отметил Кекелидзе.

Специалист считает, что одновременное заболевание сразу всех жителей не выдержит «ни одна медицина ни в какой стране», однако с поэтапным протеканием болезни у людей справиться можно.

Недавно власти Калининградской области рассказывали, каким образом нужно самоизолироваться после возвращения из поездок за границу. Так, уходить на «домашний карантин» стоит на две недели, а если нет возможности остаться там в одиночестве, то самоизолироваться необходимо всей семье сразу.


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