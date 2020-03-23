В России за сутки выявили 71 новый случай коронавируса

В России за сутки был выявлен 71 новый случай коронавирусной инфекции. Все они зафиксированы в Москве, сообщает сайт Департамента здравоохранения столицы.



Всего, таким образом, в Москве зафиксировано 262 случая.

Как отмечает Мосгорздрав, 71 случай — это люди, имеющие первую положительную пробу на коронавирус и уже получающие необходимое лечение. Обследования были проведены в федеральных лабораториях, расположенных в Москве. Проводить такие обследования проводиться и в лабораториях московских учреждений решено и в дальнейшем. «Мы договорились с Роспотребнадзором об изменении схемы подсчета: теперь Москва не будет направлять положительные пробы на подтверждение в „Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор““. Диагноз „коронавирусная инфекция“ будет поставлен после первой положительной пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий, расположенных в Москве», — пояснили в оперативном штабе. — «Фактически сейчас это так и происходит: все люди, имеющие хотя бы одну первую положительную пробу на коронавирус, уже получают необходимую медицинскую помощь. Повторное тестирование, при необходимости, будет также проводиться в Москве».