Областные власти: 60-ти калининградцам за рубежом нужна помощь в возвращении

По состоянию на 23 марта за границей находятся около 60 жителей Калининградской области, которым нужно содействие в возвращении. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.



«Это те, кто заявил о себе, как нуждающихся в помощи с возвращением, то есть позвонили на горячие линии или написали в аккаунты МИД, — отмечает пресс-служба со ссылкой на главу агентства по международным отношениям Аллу Иванову . — Сейчас уже подлетает в „Шереметьево“ группа, в том числе калининградцев, из Марокко. Есть большие группы с нашими земляками на Тенерифе и в Испании, но, судя по наличию рейсов Аэрофлота, эта проблема тоже будет решена в ближайшее время».

Не менее десяти из вышеуказанных 60 человек находятся на территории Германии. Многие из них поехали туда на своих автомобилях, а не в составе организованных групп.

«Если вы, ваши знакомые или родственники „застряли“ за границей, звоните на горячую линию. В таких случаях нужно обозначиться в МИДе, посольствах и геконсульствах, представительствах России за рубежом. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше», — обратилась к калининградским туристам Алла Иванова.