Власти Великобритании приказали жителям страны оставаться дома

Власти Великобритании приказали жителям страны оставаться дома
Фото / Новый Калининград
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приказал британцам оставаться дома из-за распространения коронавируса. Об этом во вторник, 24 марта, пишет «Коммерсант».

«С этого вечера я должен дать британцам очень простую инструкцию — вы должны оставаться дома», — цитируют СМИ Джонсона.

Теперь британцем разрешено разрешено выходить только для покупки предметов первой необходимости, физических упражнений, медицинских нужд, оказания медицинской помощи или поездки на работу и с работы, где это абсолютно необходимо. Следить за соблюдением карантина будет полиция. Предусмотрены штрафы.

Джонсон не стремился вводить карантин, но сделал это, так как прогнозы показали, что система здравоохранения может быть перегружена. Смертность от вируса в Британии выросла до 335 человек.

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