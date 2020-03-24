В России возникли трудности с депортацией мигрантов

Из-за коронавируса и нарушения постоянного авиасообщения многих мигрантов не могут депортировать из России по решению суда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ).

«Нарушившие закон и подлежащие принудительной высылке иностранцы теперь на неизвестное время остались в спецучреждениях и целыми семьями ожидают возможности вернуться домой», — сообщили в СПЧ.

Член СПЧ Татьяна Мерзлякова уточнила, что консульства стран СНГ пытаются организовать чартерные рейсы, но это сделать непросто.