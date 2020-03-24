Мишустин поручил подумать, как ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерствам подготовить к 25 марта предложения об ужесточении ответственности за нарушение режима карантина. Соответствующий документ опубликован во вторник, 24 марта, на сайте правительства.

Поручение адресовано Минюсту, МВД, Минэкономразвития и другим «заинтересованным федеральным органам» исполнительной власти. При этом Минздраву и Роспотребнадзору нужно «утвердить инструкции и методические указания по работе с населением (в том числе в зависимости от возрастных категорий и сопутствующих заболеваний)». В инструкции должны содержаться разъяснения о симптомах заражения, о профилактике, о том, что и когда делать в социальных учреждениях и на предприятиях.

Как ранее стало известно, Минкомсвязи создает систему отслеживания граждан, контактировавших с заболевшими коронавирусом. Функционировать она будет на основе данных о геолокации мобильного телефона конкретного человека.