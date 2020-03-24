Ростуризм: все организованные туристы вернутся домой в течение недели

Все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели, передает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Ростуризма. Всего с 17 по 23 марта количество путешественников из России, находящихся за границей, сократилось со 100 тысяч до 57,8 тысячи человек.



«До 31 марта практически все туристы вернуться на территорию Российской Федерации, — отметила глава ведомства Зарина Догузова. — Более половины из организованных туристов вернуться в России планово: по тем билетам, которые были у них на руках. Это произойдет в ближайшие несколько дней».

Также в Ростуризме добавили, что оставшиеся организованные туристы вернуться домой до конца месяца либо также планово, либо, если дата их вылета приходится на более поздний срок. На данный момент туроператоры ищут для них более ранние варианты возвращения в Россию.При этом большинство отдыхающих возвращается из стран Юго-Восточной Азии, стран Карибского Бассейна и Турции.

«Что касается самостоятельных туристов, то мы совместно с Росавиацией и МИД ищем пути разрешения таких ситуаций», — сообщила Догузова.