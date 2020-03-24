Роспотребнадзор: у переболевших коронавирусом вырабатывается иммунитет

У переболевших коронавирусом вырабатывается иммунитет к инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — сказала она.

Попова также объяснила, что свидетельствуют об этом собственные исследования ведомства. В крови переболевших вырабатывается иммуноглобулин M и G. Это защищает организм от повторного заражения.