Налоговая служба призвала калининградцев не посещать инспекции ведомства

Налоговая служба призвала калининградцев не посещать инспекции ведомства
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Управление налоговой службы России (УФНС) по Калининградской области призвало местных жителей отложить посещение инспекций ведомства. Об этом во вторник, 24 марта, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе УФНС.

Как отмечается в письме ведомства, такая рекомендация связана с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и риском распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

«Большинство вопросов можно решить дистанционно (бесконтактно), воспользовавшись „Личными кабинетами налогоплательщиков“ или официальными интерактивными сервисами», — пояснили в налоговой.

Также обратиться в налоговые органы можно через портал госуслуг или по телефону единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-2222.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (9)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter