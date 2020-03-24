Налоговая служба призвала калининградцев не посещать инспекции ведомства

Управление налоговой службы России (УФНС) по Калининградской области призвало местных жителей отложить посещение инспекций ведомства. Об этом во вторник, 24 марта, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе УФНС.
Как отмечается в письме ведомства, такая рекомендация связана с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и риском распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
«Большинство вопросов можно решить дистанционно (бесконтактно), воспользовавшись „Личными кабинетами налогоплательщиков“ или официальными интерактивными сервисами», — пояснили в налоговой.
Также обратиться в налоговые органы можно через портал госуслуг или по телефону единого контакт-центра ФНС России
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