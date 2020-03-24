Комендант общежития БФУ принесла на работу машинку и шьет защитные маски

Комендант общежития № 5 на ул. Азовской, 3 Светлана Генрихова шьет для сотрудников БФУ им. И. Канта защитные маски, помогают студентки. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 24 марта, сообщили в пресс-службе университета.

Только за прошлые выходные комендант успела сшить около 160 защитных масок, в будни Светлана Генрихова шьет маски прямо на рабочем месте. Для этого она принесла из дома швейную машинку. Марлю и сатин закупил университет.

«Прежде чем начать массово их шить, мы разработали лекало, примеряли, шили опытные образцы. Важно, чтобы маска плотно прилегала к лицу у глаз, заходила за подбородок. В воскресенье более 100 масок были переданы волонтерам-медикам», — рассказала Светлана Генрихова.

По её словам, в рабочие дни за 6 часов удается сделать около 50 масок. Маски многоразовые — их можно стирать, через каждые два часа обрабатывать утюгом с паром и носить заново.