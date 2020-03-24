В Калининграде из-за вируса ограничили число гостей на бракосочетаниях

В ЗАГСах Калининграда из-за угрозы распространения коронавируса ввели ограничения на число присутствующих на регистрации заключения брака, а также отменили выездные бракосочетания. Об этом во вторник, 24 марта, сообщается на странице городской администрации в Facebook.

Как отметили в мэрии, на регистрации брака с сегодняшнего дня и «до особого распоряжения» сможет присутствовать максимум 10 человек, включая самих сотрудников ЗАГСа.

Кроме этого отменяются все выездные регистрации, торжественные регистрации рождения детей и церемонии обряда имянаречения в торжественной обстановке.

Также отменяется прием граждан по средам, кроме тех встреч, что уже назначены.