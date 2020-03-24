В России зарегистрировано 57 новых случаев коронавируса

В России зарегистрировано 57 новых случаев коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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За последние сутки в России зарегистрировано 57 новых случаев коронавируса в 14 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Калининградская область в списке регионов отсутствует.

Распределение выявленных случаев по регионам:
Москва — 28
Санкт-Петербург — 5
Воронежская область — 4
Свердловская область — 4
Башкирия — 3
Липецкая область — 2
Орловская область — 2
Ленинградская область — 2
Приморский край — 2
Калужская область — 1
Волгоградская область — 1
Самарская область — 1
Татарстан — 1
Чечня — 1

Всего в стране по состоянию на 24 марта выяывлено 495 случаев коронавирусной инфекции. Число выписанных из больниц за сутки выросло до 22 человек.

В Калининградской области число выявленных случаев коронавируса по-прежнему составляет 7. Один человек выписан.

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