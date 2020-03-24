За последние сутки в России зарегистрировано 57 новых случаев коронавируса в 14 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Калининградская область в списке регионов отсутствует.

Распределение выявленных случаев по регионам:

Москва — 28

Санкт-Петербург — 5

Воронежская область — 4

Свердловская область — 4

Башкирия — 3

Липецкая область — 2

Орловская область — 2

Ленинградская область — 2

Приморский край — 2

Калужская область — 1

Волгоградская область — 1

Самарская область — 1

Татарстан — 1

Чечня — 1

Всего в стране по состоянию на 24 марта выяывлено 495 случаев коронавирусной инфекции. Число выписанных из больниц за сутки выросло до 22 человек.

В Калининградской области число выявленных случаев коронавируса по-прежнему составляет 7. Один человек выписан.