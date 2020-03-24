20% населения Земли оказалось на карантине из-за пандемии коронавируса

Подверглись мерам социальной изоляции из-за мер по сдерживанию коронавируса примерно 20% жителей планеты, или 1,7 млрд человек. Такую информацию сообщает «Интерфакс» со ссылкой на британское издание The Guardian.

Отмечается, что властям многих стран приходится прибегать к карантину. ВОЗ напоминает, что для достижения порога в первые 100 тыс. случаев болезни потребовалось 67 дней, а рост на последние 100 тыс. случаев (до 300 тысяч заболевших) был отмечен всего за четыре дня. Это значит, что миру предстоит «критически важная неделя в борьбе с коронавирусом».

Всего в мире зафиксировано 378 тыс. 679 случаев заболевания. Более 16,5 тыс. человек погибли, выздоровели — почти 101 тыс. человек.