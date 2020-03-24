В регионе решили закрыть читальные залы и поддержать бизнес «полным пакетом» мер

В регионе решили закрыть читальные залы и поддержать бизнес «полным пакетом» мер
Виталий Невар / Новый Калининград
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Оперативный штаб Калининградской области по борьбе с коронавирусом решил ввести новые меры по контролю за распространением инфекции. Об этом во вторник, 24 марта, сообщается на сайте областного правительства.

Как отмечается в сообщении, принято решение по изменению работы библиотек. Теперь книги будут давать только с собой, а читальные залы временно закроют.

Кроме этого, губернатор Антон Алиханов поручил до конца недели завершить работу над мерами поддержки бизнесу «и представить полный их пакет к следующему заседанию».

По официальным данным, к настоящему моменту в области на COVID-19 обследованы 2236 человек, выявлен вирус у 7-ми (1 человек выздоровел). Остаются под медицинским наблюдением 1202 человек, в том числе 17 в специальном учреждении «Паруса надежды».

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