Регионам поручено закрыть ночные клубы, кинотеатры и детские центры

Правительство РФ поручило властям субъектов приостановить деятельность ночных клубов, кинотеатров и детских игровых комнат. Соответствующий пункт содержится в списке поручений по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории страны, опубликованный на сайте Кабмина.
Согласно тексту, правительства регионов должны приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений. Кроме того, вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.
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