Из-за карантинных мер в Калининграде упала выручка перевозчиков

Из-за карантинных мер в Калининграде упала выручка перевозчиков
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградцы стали реже пользоваться общественным транспортом и это негативно сказалось на прибыли перевозчиков. Об этом на своей странице в Facebook во вторник, 24 марта, сообщает администрация Калининграда.

С 9 по 15 марта было совершено 1 118 588 поездок, а с 16 по 22 марта — 1 008 213 поездок. То есть за неделю количество купленных билетов упало более чем на 100 тыс.

Соответственно падает и общая выручка автотранспортных предприятий: с 28 034 445 рублей, до 25 562 074 рублей за обозначенные периоды.

«Мы продолжим пристально следить за динамикой перевозок, но что-то подсказывает, что с наступлением по-настоящему тёплых дней, падение спроса на услуги общественного транспорта усилится», — говорится в сообщении мэрии.

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