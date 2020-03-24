Появился сайт с полезной «коронавирусной» информацией для калининградцев

Появился сайт с полезной «коронавирусной» информацией для калининградцев
Скриншот сайта
Продолжение: И никого не стало: как выглядят опустевшие из-за карантина города (видео)
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Региональные власти запустили сайт с полезной информацией для тех, кто самоизолировался или находится на карантине из-за угрозы коронавируса. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает пресс-служба областного правительства.

На сайте размещена информация об общих принципах домашнего карантина, есть справочная информация о получении разных услуг, раздел для бизнеса, ссылки на различные онлайн-курсы, туры, видеоресурсы, сайты для дошкольников и школьников. Есть также ссылки на российские онлайн-кинотеатры, которые открыли бесплатный доступ из-за COVID-19.

Проект будет постоянно наполняться актуальной информацией с учетом потребностей пользователей, отмечает пресс-служба правительства.

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