Появился сайт с полезной «коронавирусной» информацией для калининградцев

Региональные власти запустили сайт с полезной информацией для тех, кто самоизолировался или находится на карантине из-за угрозы коронавируса. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает пресс-служба областного правительства.

На сайте размещена информация об общих принципах домашнего карантина, есть справочная информация о получении разных услуг, раздел для бизнеса, ссылки на различные онлайн-курсы, туры, видеоресурсы, сайты для дошкольников и школьников. Есть также ссылки на российские онлайн-кинотеатры, которые открыли бесплатный доступ из-за COVID-19.

Проект будет постоянно наполняться актуальной информацией с учетом потребностей пользователей, отмечает пресс-служба правительства.