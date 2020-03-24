Песков попросил уничтожить телефон, на который снимали Путина в больнице

Песков попросил уничтожить телефон, на который снимали Путина в больнице
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Главное о коронавирусе во вторник
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет. Об этом во вторник сообщает РИА «Новости».

Снимайте, совершенно не стесняясь«, — сказал он, а затем попросил женщину прислать ему получившиеся кадры. Он пояснил, что в телефоне всего один контакт. «Телефон оставляете себе и потом уничтожаете», — добавил Песков. По данным СМИ, такие меры приняты чтобы не дезинфицировать устройство и не возвращать его.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (3)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter