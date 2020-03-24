Песков попросил уничтожить телефон, на который снимали Путина в больнице

Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет. Об этом во вторник сообщает РИА «Новости».

Снимайте, совершенно не стесняясь«, — сказал он, а затем попросил женщину прислать ему получившиеся кадры. Он пояснил, что в телефоне всего один контакт. «Телефон оставляете себе и потом уничтожаете», — добавил Песков. По данным СМИ, такие меры приняты чтобы не дезинфицировать устройство и не возвращать его.