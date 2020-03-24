Католический приход Св. Адальберта начинает трансляцию воскресных месс в YouTube

Католический приход Святого Адальберта начинает трансляцию воскресной мессы в YouTube. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил настоятель прихода отец Ежи Стецкевич.

Мессы будут транслироваться на канале «церковь святого Адальберта» по воскресеньям в 12.00, в праздничные дни — в 10.30. «Ежедневное поклонение свв. Дарам с 7.30, молитвы с 8.10 (Молитва св. Розарии и венчик к Божьему Милосердию) и утреннюю мессу в 9.00 Мы искренне просим Вас передать эту информацию дальше», — сообщил настоятель прихода.

Ранее религиозная организация мусульман Калининграда из-за угрозы распространения коронавируса приостановила проведение пятничных молитв у недостроенной мечети на ул. Дзержинского, 32.