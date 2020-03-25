Калининградские таможенники решили принимать документы дистанционно из-за коронавируса

Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году
Калининградские таможенники решили принимать документы дистанционно из-за коронавируса

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) Калининградская областная таможня просит граждан не доставлять документы в таможню лично. Соответствующее обращение распространила пресс-служба ведомства.  

Информацию в электронном виде предлагается направлять по адресу электронной почты:

- svc-ved@ca.customs.ru

Корреспонденцию на бумажном носителе можно:

- отправить по почте заказным письмом;

- передать через накопительный ящик на контрольно-пропускном пункте при входе на территорию административного комплекса таможни (г. Калининград, ул. Артиллерийская, 26, строение 1).

Кроме того, для оперативного информирования участников внешнеэкономической деятельности и решения вопросов, связанных с совершением таможенных операций в отношении товаров первой необходимости, продовольствия и товаров медицинского назначения, в Калининградской областной таможне создан кол-центр.

Телефон кол-центра:    8 (4012) 609-006

Режим работы: понедельник-четверг – 08:30-17:30; пятница – 08:30-16.15; суббота, воскресенье – выходные. 

Напомним, ранее с просьбой перейти на дистанционный документоооборот к калининградцам обратились налоговики.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter