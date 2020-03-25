Калининградские таможенники решили принимать документы дистанционно из-за коронавируса

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) Калининградская областная таможня просит граждан не доставлять документы в таможню лично. Соответствующее обращение распространила пресс-служба ведомства.
Информацию в электронном виде предлагается направлять по адресу электронной почты:
Корреспонденцию на бумажном носителе можно:
- отправить по почте заказным письмом;
- передать через накопительный ящик на контрольно-пропускном пункте при входе на территорию административного комплекса таможни (г. Калининград, ул. Артиллерийская, 26, строение 1).
Кроме того, для оперативного информирования участников внешнеэкономической деятельности и решения вопросов, связанных с совершением таможенных операций в отношении товаров первой необходимости, продовольствия и товаров медицинского назначения, в Калининградской областной таможне создан кол-центр.
Телефон кол-центра: 8 (4012) 609-006
Режим работы: понедельник-четверг – 08:30-17:30; пятница – 08:30-16.15; суббота, воскресенье – выходные.
Напомним, ранее с просьбой перейти на дистанционный документоооборот к калининградцам обратились налоговики.
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