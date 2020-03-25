Акцию «Тотальный диктант» перенесли на осень

Акцию «Тотальный диктант» перенесли на осень
Виталий Невар / Новый Калининград
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Акцию «Тотальный диктант» перенесли ‪с 4 апреля на 17 октября из-за распространения коронавирусной инфекции в мире, передает ТАСС в среду, 25 марта, со ссылкой на сообщение организаторов.

«Тотальный диктант» пройдет ‪17 октября 2020 года: впервые за 17 лет он будет написан осенью«, — следует из сообщения.

По словам главы фонда «Тотальный диктант» Ольги Ребковец, изменение дат проведения акции — событие не менее беспрецедентное, чем перенос Олимпийских игр. «Такого не было еще ни разу», — добавила она.

«Надеемся, что такого не повторится: диктант 2021 года должен пройти в апреле. Мы очень рассчитываем на поддержку участников, которые решатся написать два Тотальных диктанта с разницей в полгода, а также организаторов, которые примут этот вызов обстоятельств и смогут организовать два мероприятия с таким коротким промежутком», — заключила Ребковец.


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