Из общежитий российских университетов уехала почти половина студентов

Из общежитий российских университетов уехала почти половина студентов
Алексей Милованов / Новый Калинград
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Общежития российских университетов после перехода на дистанционное обучение, связанного с распространением коронавирусной инфекции, покинули около 45% студентов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

«Порядка 45% студентов, проживающих в общежитиях, общежития покинули», — процитировали его слова в издании.

Как отметил Фальков, единого решения по общежитиям нет, поскольку каждый университет принимает его для себя самостоятельно.

Кроме того, без необходимости вузы не закрывают общежития на карантин, считает министр. Это связано с тем, что не у всех студентов есть возможность уехать.

«Мне кажется, все вузы уже адаптировались и необходимые условия принимают в зависимости от того, как того требует ситуация и как мы ее прогнозирует, что очень важно», — заключил Фальков.

Напомним, на прошлой неделе все государственные вузы Калининградской области перешли на дистанционное обучение. Также «на удаленку» перевели школьников, а все массовые и спортивные мероприятия отменили.


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