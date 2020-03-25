Калининградские водители заметили еще один столб на новой дороге (фото)

На строящейся дороге в Южном микрорайоне города оказалась опора линии электропередач. Об этом сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».

Столб оказался на проезжей части строящейся ул. Понартской. Как сообщают местные жители в комментариях к посту, по дороге не открыто даже техническое движение, она огорожена бетонными блоками. В пресс-службе мэрии Калининграда сообщили, что дорогу строил не город и обещали выяснить сроки открытия улицы и переноса опоры.

Напомним, похожая ситуация сложилась на новой очереди Северного обхода. Там также проезжая часть была построена раньше, чем энергетики успели перенести опору ЛЭП. Правда в том случае техническое движение по проезжей части открыли, а опасный участок огородили. Сейчас опору убирают.