Минобрнауки: часть экзаменов итоговой аттестации могут перевести в онлайн

В Министерстве науки и высшего образования рассматривают вариант перевода части экзаменов итоговой аттестации в вузах в онлайн-режим. Это необходимо для профилактики коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.

«Что касается итоговой аттестации... сейчас внимательно анализируем ситуацию с тем, как организовать итоговую аттестацию, потому что есть преддипломные практики, они являются важнейшей частью учебного процесса. И часть этих практик невозможно организовать онлайн», — заявил он.

Фальков также отметил, что итоговая аттестация — значимый момент формирования личности. Кроме того, экзамены показывают, насколько выпускник готов и заслуживает звания специалиста и каков будет его выход на рынок труда.

«Мы сейчас смотрим в зависимости от развития ситуации, в каких ситуациях мы сможем перейти на дистанционный формат, а в каких все-таки с соблюдением мер предосторожности будет организована в смешанном формате такого рода аттестация», — добавил глава министерства.

Также он рассказал, что практику ряда студентов приходится переносить на другое время, так как их невозможно провести онлайн. Касается это, например, медиков или инженеров.