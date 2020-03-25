В Светлогорске открывают еще один обсерватор для самоизолировавшихся

В Калининграде организуют еще один временный обсерватор для здоровых людей, находящихся на самоизоляции. Он будет размещен на базе оздоровительного центра «Мечта». Решение об этом принято оперативным штабом по контролю за новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

На содержание нового обсерватора выделяются бюджетные средства из резервного фонда губернатора Калининградской области. «Мечта» рассчитана на 65 человек. Ранее самоизолировавшихся помещали в оздоровительные лагеря «Паруса надежды» в Светлогорске или «Спутник» в Неманском районе.

Также стало известно, что оздоровление беременных женщин, ранее проходившее в «Мечте», откладывается до нормализации ситуации с коронавирусом. Пожилых постояльцев социально-оздоровительного центра переведут в санаторий «Отрадное», отметила министр соцполитики Анжелика Майстер.

«Фактически пожилые люди будут проходить санаторно-курортное лечение. Им обеспечат пятиразовое питание, которое будет доставляться прямо в номера. А оказывать социальные услуги им по-прежнему будет персонал нашего учреждения „Мечта“. Безопасность пожилых людей не вызывает никаких опасений», — подчеркнула она.