Столб с проезжей части на Понартской планируют переносить на этой неделе

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Оказавшуюся на проезжей части на новой ул. Понартской опору ЛЭП планируется перенести в самое ближайшее время. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду сообщила глава пресс-службы городской администрации Инна Вербицкая.

«Движение по Понартской закрыто полностью, перекрыто бетонными блоками. Дорога еще не сдана, в эксплуатацию городу не передана. Ее строила компания, которая ведет жилую застройку микрорайона. Еще в начале работ был заключен договор с „Янтарьэнерго“ о переносе этого столба. Эти работы в графике стоят на этой неделе. То ли в конце этой, то ли в начале следующей недели они будут его переносить. Потом они еще будут доделывать доделывать эту дорогу, а после нам сдавать», — пояснила Вербицкая.

Напомним, об оказавшемся на проезжей части столбе сообщили местные жители.

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