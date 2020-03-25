Путин поручил проверить готовность армии к борьбе с коронавирусной инфекцией

Путин поручил проверить готовность армии к борьбе с коронавирусной инфекцией
Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент РФ Владимир Путин поручил проверить готовность войск к борьбе с коронавирусной инфекцией. Такую информацию передает «Парламентская газета» со ссылкой на заявление главы Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Сообщается, что проверку планируют провести в период с 25 по 28 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях Западного и Центрального военных округов, а также в Воздушно-космических силах, в Ракетных войсках стратегического назначения, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения. В издании также добавили, что данные мероприятия будут проводиться только на военных полигонах, а региональных властей к ним привлекать не собираются.


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