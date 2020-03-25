В УФНС назвали виды бизнеса, которые могут претендовать на налоговые каникулы

Налоговые органы объявили налоговые каникулы (неприменение мер по взысканию) для новых видов бизнеса. Речь идет о кинопрокате, деятельности в сфере культуры и искусства, а также спорта. Об этом в ходе заседания комитета Калининградской торгово-промышленной палаты по ОЭЗ заявила глава управления УФНС Ирина Сорокина.



Пока налоговые каникулы действуют до 1 мая 2020 года. То есть налоговики не будут применять санкции по задолженности, которая возникнет до этой даты, отметила Сорокина.

Ранее в УФНС заявляли, что налоговые каникулы могут быть предоставлены предприятиям из отрасли туризма и авиаперевозок.