В УФНС назвали виды бизнеса, которые могут претендовать на налоговые каникулы

В УФНС назвали виды бизнеса, которые могут претендовать на налоговые каникулы
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Польша продлевает закрытие границ для иностранцев
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Налоговые органы объявили налоговые каникулы (неприменение мер по взысканию) для новых видов бизнеса. Речь идет о кинопрокате, деятельности в сфере культуры и искусства, а также спорта. Об этом в ходе заседания комитета Калининградской торгово-промышленной палаты по ОЭЗ заявила глава управления УФНС Ирина Сорокина.

Пока налоговые каникулы действуют до 1 мая 2020 года. То есть налоговики не будут применять санкции по задолженности, которая возникнет до этой даты, отметила Сорокина.

Ранее в УФНС заявляли, что налоговые каникулы могут быть предоставлены предприятиям из отрасли туризма и авиаперевозок.


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