Все социальные льготы и пособия полгода обещают продлевать автоматически

В ближайшие полгода все социальные пособия и льготы будут продлеваться автоматически, без сбора необходимых справок. Об этом он заявил во время обращения к гражданам в среду, 25 марта.

«Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам в течение ближайших 6 месяцев должны продлеваться автоматически без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождения по инстанциям. Например если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получить такую поддержку», — заявил президент.

Он также отметил, что выплаты к 75-летию Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тыс. рублей соответственно будут произведены раньше обычного, в апреле.