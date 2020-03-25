На детей до 3 лет вводятся дополнительные выплаты по 5 тыс. рублей

На детей до 3 лет вводятся дополнительные выплаты по 5 тыс. рублей
Виталий Невар / Новый Калининград
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В России вводятся дополнительные выплаты для семей с маленькими детьми. Об этом президент страны Владимир Путин заявил во время обращения к гражданам в среду, 25 марта.

По его словам, с апреля всем семьям, имеющим право на материнский капитал, начнут выплачивать по 5 тыс. рублей дополнительно в месяц на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно.

«Такая поддержка сейчас особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад. Для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком», — сказал Путин.

Кроме того, Путин попросил «форсировать» анонсированные ранее выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, их должны начать платить не в июле, как планировалось, а в июне.

«Также прошу губернаторов ускорить передачу необходимой информации из региональных ЗАГСов в налоговую службу. Это принципиально важно чтобы начать выплаты», — сказал президент.


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