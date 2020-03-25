Минздрав: россияне вышли из состояния острого стресса на фоне коронавируса

Жители России вышли из состояния острой реакции на стресс, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного психиатра Минздрава России, генерального директора Национального Медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Зураба Кекелидзе. Раньше это выражалось в панике, из-за которой соотечественники опустошали продуктовые полки в магазине.



«Острая реакция на стресс продолжается 3-5 дней, одно из проявлений, что люди бегут в магазины и все скупают. Я это не осуждаю, тем более, что в магазинах все есть, но сейчас у них возникнет уже вопрос купить второй холодильник. Это такая первая редакция, а сейчас наступает период, когда мы вышли из острой реакции на стресс, и должны более рассудительно подходить», — процитировали слова Кекелидзе в издании.

По его мнению, многие россияне сейчас перестали воспринимать слова «успокойся и переключись на что-то другое» из-за COVID-19. «Переключаться не всегда получается. Если в это время мы начинаем читать какой-то сложный текст, туда мы переключиться не можем, потому что это требует большой концентрации внимания», — добавил врач. Кроме того, если в этом время читать легкую литературу или беседовать с приятными людьми, то это поможет переключиться, считает специалист. Такое позитивное общение еще называется «вентиляция эмоций».

«Мы общаемся, от этого общения получаем знания и пользу. Надо вот таким образом действовать. Или еще в ряде случаев можно заниматься физическими упражнениями, которые снимают внутреннее напряжение. Перечитать что-то интересное, музыку послушать», — дал пару советов Кекелидзе.