Минздрав: россияне вышли из состояния острого стресса на фоне коронавируса

Минздрав: россияне вышли из состояния острого стресса на фоне коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Жители России вышли из состояния острой реакции на стресс, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного психиатра Минздрава России, генерального директора Национального Медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Зураба Кекелидзе. Раньше это выражалось в панике, из-за которой соотечественники опустошали продуктовые полки в магазине.

«Острая реакция на стресс продолжается 3-5 дней, одно из проявлений, что люди бегут в магазины и все скупают. Я это не осуждаю, тем более, что в магазинах все есть, но сейчас у них возникнет уже вопрос купить второй холодильник. Это такая первая редакция, а сейчас наступает период, когда мы вышли из острой реакции на стресс, и должны более рассудительно подходить», — процитировали слова Кекелидзе в издании.

По его мнению, многие россияне сейчас перестали воспринимать слова «успокойся и переключись на что-то другое» из-за COVID-19. «Переключаться не всегда получается. Если в это время мы начинаем читать какой-то сложный текст, туда мы переключиться не можем, потому что это требует большой концентрации внимания», — добавил врач. Кроме того, если в этом время читать легкую литературу или беседовать с приятными людьми, то это поможет переключиться, считает специалист. Такое позитивное общение еще называется «вентиляция эмоций».

«Мы общаемся, от этого общения получаем знания и пользу. Надо вот таким образом действовать. Или еще в ряде случаев можно заниматься физическими упражнениями, которые снимают внутреннее напряжение. Перечитать что-то интересное, музыку послушать», — дал пару советов Кекелидзе.


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