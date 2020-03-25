Дочь постоялицы «Мечты», где организуют обсерватор, пожаловалась в прокуратуру

Дочь пожилой постоялицы пансионата «Мечта» в Светлогорске, в котором организуют обсерватор на период пандемии коронавируса, написала жалобы в прокуратуру и омбудсмену. Как рассказала «Новому Калининграду» Розалия Искандарова, ее мать и другие пожилые люди, проживающие на данный момент в пансионате, крайне недовольны перспективой переселения в другое учреждение.



По словам Искандаровой, ее 88-летняя мать, перенесшая несколько инсультов, уже пять лет проживает в социально-оздоровительном центре «Мечта». Два дня назад пенсионерка позвонила дочери и рассказала, что в пансионате устраивают общее собрание для постояльцев. «Спустя некоторое время мама перезвонила, и я услышала, что она плачет. Поскольку речь у нее затруднена, то я ничего не могла понять из ее слов. Она передала трубку соседке, и та рассказала, что их всех в срочном порядке переселяют. Никто из пожилых людей не в восторге — если бы их спросили, то, думаю, услышали бы единодушное „нет“», — говорит Искандарова.

Пожилым людям объяснили, что их минимум на два месяца переселят в санаторий «Отрадное»: «Им сказали сложить в маленькую сумку только документы и самые необходимые вещи. Там же подавляющее большинство постояльцев живут годами! Я, например, привезла маме в номер холодильник, телевизор. А теперь их выселяют и лишают имущества», — поясняет Искандарова.

Всего в пансионате «Мечта» по договору об оказании услуг «стационарного социального обслуживания» проживают сейчас 156 пожилых людей. Такие постояльцы занимают 2-й, 3-й и 5-й этажи восьмиэтажного здания, а верхние этажи отданы под коммерческие номера для размещения прочих отдыхающих. На двух верхних этажах, говорит Искандарова, намерены организовать боксы обсерватора, а комнаты пенсионеров закрыть на замок.

Калининградка написала обращение директору пансионата с требованием разъяснить, «на основании каких документов постояльцев экстренно выселяют», но ответа она пока не получила. Также Искандарова направила обращения в прокуратуру и уполномоченному по правам человека в регионе Владимиру Никитину.

«Я считаю, что действия руководства ГБУ ССОЦ „Мечта“ и минсоцполитики КО нарушают права проживающих в нем, так как их выселяют против их согласия и лишая основной массы их имущества. Более того, нарушаются условия договора об оказании социальной услуги стационарного обслуживания, заключенного между пансионатом и проживающими в нем гражданами», — утверждает Искандарова в своих обращениях (копия имеется в распоряжении «Нового Калининграда»).

В пресс-службе регионального правительства заявляют, что пожилых людей переводят в санаторий «Отрадное», где условия проживания у них будут схожи с прежними. «Как только ситуация с коронавирусной инфекцией пойдет на спад и потребность в обсерваторе отпадет, то, после дезинфекции помещений, всех постояльцев вернут обратно», — рассказал пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.

Процесс переезда пенсионеров в санаторий в Отрадном организует руководство «Мечты», но в региональном правительстве полагают, что это будет происходить в несколько этапов: «Завтра в „Мечту“ не будут еще завозить людей на обсервацию, потому что пока еще есть свободные места в „Парусах надежды“. Просто в первую очередь перевозят людей, но позже и все их имущество будет туда перемещено», — заверил Лысков.